شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. المسجد النبوي يستقبل الفوج الأول من معتمري الخارج والان نبدء بالتفاصيل

استقبل المسجد النبوي اليوم، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة، وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ووسط أجواء ايمانية تشرف الفوج الأول من المعتمرين بالسلام على المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما، والصلاة بالروضة الشريفة التي قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

من جهة أخرى كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها، وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية، لتوفير جميع سبل الراحة لمرتادي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.