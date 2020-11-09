هل يمنح ترامب العفو الرئاسي لنفسه لتفادي المحاكمة؟ 

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

قد يستخدم دونالد ترامب أيامه الأخيرة كرئيس لإصدار سلسلة من قرارات العفو الرئاسي لنفسه وهي الخطوة التي ألمح في السابق إلى أنه سيفعلها، حيث من المحتمل بشكل كبير أن يواجه الرئيس المنتهية صلاحيته سلسلة من المحاكمات عندما يغادر البيت الأبيض.

وقد استخدم ترامب في السابق سلطاته الرئاسية لمنح الرأفة التنفيذية لأنصاره بما في ذلك تخفيف عقوبة روجر ستون.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن ترامب ألمح منذ فترة طويلة لاحتمالية أنه يستطيع العفو عن نفسه، رغم أنه لم يحاول أي رئيس فعل ذلك من قبل.

وبالعودة إلى عامين سابقين، تحديدًا في عام 2018، غرد الرئيس قائلًا: كما ذكر العديد من علماء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا أفعل ذلك بينما لم أفعل شيئًا خاطئًا؟

وتابع: في هذه الأثناء، تستمر لعبة مطاردتي بقيادة 13 من الديمقراطيين الغاضبين.

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ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن علماء القانون ما زالوا متضاربين إذا كان بإمكان الرئيس أن يصدر عفوًا نهائيًا عن نفسه وتأتي حالة هذه التضارب بسبب أن دستور الولايات المتحدة لا يقدم إجابة واضحة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال باريان كالت، أستاذ القانون الدستوري في جامعة ولاية ميشيغان: عندما يسألني الناس عما إذا كان بإمكان الرئيس أن يعفو عن نفسه، فإن جوابي دائمًا هو أنه يمكنه المحاولة.

وتابع: قضية السماح بالعفو الذاتي دستوريًا تعتمد بشكل كبير على مبدأ أن الدستور لا يمنع هذه الممارسة، وبالتالي ينبغي أن يكون جائزة.

وفي عام 2017، أعرب الرئيس عن امتلاكه السلطة الكاملة للعفو، فبحسب الدستور الأمريكي يُسمح للقائد العام بإلغاء الإدانات الجنائية تمامًا، ولا يحتاج إلى تقديم أي سبب.

ولا يمكن إعادة النظر في قرارات العفو أو إعادة النظر فيها من قبل الفروع الأخرى للحكومة، ولكن من جهة أخرى فإذا كان ترامب سيعفو عن نفسه فهو يلمح بذلك إلى أنه مذنب.

المحاكمات المحتملة التي قد يواجهها ترامب

ويمكن محاكمة ترامب بتهم تشمل التشهير وعرقلة العدالة والاحتيال الضريبي وذلك بعد أن كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يبحث في الشؤون المالية لترامب أنه دفع 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل الفيدرالية في كل من عامي 2016 و 2017.

