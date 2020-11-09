2020-11-09

ماذا قال تركي الفيصل عن علاقة المملكة بأمريكا بعد انتخاب بايدن؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل، على العلاقة المرتقبة بين المملكة وأمريكا بعد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أشارت إلى فوز جو بايدن بالمنصب.

وقال الفيصل خلال حواره مع قناة “سكاي نيوز عربية”، إن قيادة المملكة تتعامل بصراحة مع الآخرين ونفسها، فهي لا تحاول أن تُضلل أو تُدلس باختلاق المعلومات.



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وأضاف جو بايدن أنه سيكون هناك بحث كامل من الطرفين حول حقيقة الأمور في الميدان والواقع بالنسبة للأوضاع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وإيران، وغيرها من الملفات التي تستدعي وجود تعاون أمريكي سعودي.

ولفت إلى أنه لا يخشى من مسألة وجود سوء فهم بين البلدين؛ كون الأجهزة العسكرية والاستخبارية والتجارية في البلدين مطلعة على ما يجري ويجمع بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه خلال حكم الرئيس دونالد ترامب الذي كانت تصريحاته خلال حملته الرئاسية عام 2016 عن المملكة “سيئة”، لكن عندما وصل إلى الحكم واطلع على ما لدى الأجهزة من معلومات حول المملكة نشأت العلاقة القوية بين البلدين.

ونوه إلى أن العلاقة بين قيادة المملكة وترامب كان يوجد بها اتفاق حول التصدي لخطر إيران، وخلاف حول فلسطين، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشدد على أن بايدن لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته بها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما.

