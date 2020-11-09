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فيديو.. ضبط مروج مخدرات أثناء تسليم شحنة بالرياض
بحوزته 26 كجم من الحشيش المخدر وسلاح رشاش و2000 قرص أمفيتامين
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجحت الفرق الميدانية لمكافحة المخدرات في القبض على أحد المروجين أثناء تسليم شحنة مخدرات لأحد الأشخاص بالرياض.
ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق عملية مراقبة مروج المخدرات ومعرفة تحركاته ورصد الأماكن التي يتردد عليها، وفي ساعة الصفر وأثناء عملية التسليم كان رجال الأمن لهم بالمرصاد.
تمكنت الفرق الميدانية لمكافحة المخدرات من القبض على أحد المروجين أثناء تسليم شحنة مخدرات لأحد الأشخاص بالرياض.
وأفادت الداخلية أن المتهم الذي تم ضبطه بالجرم المشهود، وعثر بحوزته على 26 كجم من الحشيش و2000 قرص أمفيتامين، وقارورة خمر صناعة محلية، بالإضافة لسلاح آلي رشاش يحتوي على 30 طلقة.
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