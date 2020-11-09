دونالد ترامب يبيع مروحيته بسعر خرافي بعد خسارة الانتخابات  

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عرض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إحدى طائراته المروحية الشخصية للبيع بثمن يزيد عن مليون ونصف دولار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يستقل ترامب مروحية سيكورسكي S76-B منذ دخوله البيت الأبيض في عام 2017 حيث تم تزويده بوسائل النقل الرئاسية بطائرة الرئاسة وطائرة هليكوبتر الرئيس مارين وان.

وكانت المروحية المعروضة للبيع تحمل اسمه الأخير TRUMP لكنه أزالها، وقد استخدمت على نطاق واسع خلال حملته الانتخابية عام 2016، كما ظهرت في العديد من حلقات البرنامج التلفزيوني الناجح The Apprentice الذي استمر لمدة 14 عامًا.

Advertisements

أرقام مثيرة عن مروحية دونالد ترامب

وهناك بعض الأرقام المثيرة للاهتمام التي تصاحب صور المروحية الفاخرة أثناء عرضها للبيع بما يزيد عن مليون ونصف دولار، بما في ذلك حقيقة أن الطائرة يبلغ عمرها 31 عامًا، واستخدمت في الجو لأكثر من 6000 ساعة، وغطت ما يقرب من 20000 رحلة.

وتستطيع المروحية حمل ستة أشخاص ويديرها طاقم مكون من شخصين، وتُزين المقصورة الداخلية المفروشة بالسجاد بمقاعد من الجلد الكريمي الفاخر وأحزمة الذهبية وخشبها من الماهوجني الإفريقية.

ويمتلك دونالد ترامب حاليًا ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز سيكورسكي إلى جانب العديد من الطائرات الخاصة الأخرى التي لا علاقة لها بواجباته الرئاسية، ويأتي سعر المروحية الجديدة بتكلفة ما بين 5 إلى 7 ملايين دولار، أما الأقدم فتبدأ من 700 ألف دولار ولكن ملكيتها لشخص مشهور يضيف إليها بعض القيمة السوقية الإضافية.

وتتولى شركة Aero Asset ومقرها تورونتو، كندا و Jet Edge Partners في الولايات المتحدة، مسؤولية بيع المروحية التي لا تزال تحمل رمز التسجيل المدني الأمريكي N76DT – في إشارة إلى مالكها.

ويُذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس المنتهية صلاحيته دونالد ترامب السبت الماضي، بعد حصوله على ما يزيد عن 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي.

