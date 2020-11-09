السعودية تفوز بجائزة عالمية لتمكين المرأة من “آي تي يو”

فازت العربية السعودية بجائزة عالمية لتمكين المرأة من الاتحاد الدولي للاتصالات “آي تي يو“.

ووفقا لجريدة “عكاظ”، فإن الجائزة التي حصلت عليها السعودية هى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2020.

ذكرت الجريدة إن الجائزة جاءت نتيجة لما حققته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية من خلال “برنامج تمكين المرأة” في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن الوزارة فازت بجائزة “متساوون في مجال التقنية” (EQUALS In tech Award) في مسار الريادة التقنية (LEADERSHIP IN TECH)، التي تعطيها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات).

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وهذه الجائزة تهدف إلى زيادة وتقوية المساواة الرقمية بين الجنسين، من خلال إظهار البرامج التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم،

ويذكر أن الإعلان عن الفائزين بالجوائز وتوزيعها تم في حفل افتراضي من ضمن فعاليات المنتدى العالمي لإدارة وحوكمة الإنترنت لعام 2020، تم عقده في مقر الأمم المتحدة، وبحضور مديرة إدارة تمكين المرأة في الوزارة “وضحى فهد بن زرعة”.