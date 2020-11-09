شكرا لمتابعة خبر عن السليمان يجيب.. هل تجب الزكاة في المال المخصص لبناء المساجد؟ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال ‏فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى أنه لايجب الزكاة في المال المخصص لبناء المساجد.

وأوضح الشيخ السليمان أنه ليس للمبالغ المتعلقة بالأوقاف أو بالجهات الخيرية أو بالمساجد زكاة عليها.

وأضاف السليمان: "لا يجب الزكاة على تلك المبالغ لأن المال قد تعين للوقف أو النذر أو لبناء مسجد"

جاد ذلك ردا على سؤال "هل تجب الزكاة في المال المخصص لبناء المساجد؟".