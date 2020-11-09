شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يحول مزرعته الصغيرة إلى متحف تراثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قام مزارع بتحويل مزرعته إلى متحف تراثي ذات شكل جمالي مميز .

وقال المواطن و يدعى "أبو حسين": " منذ نعومة أظافري عشت الأجواء الجميلة والممتعة حيث تربيت وولدت في النخيل وشاهدت الخضرة وأصوات الطيور فنبعت مني فكرة تحويل المزرعة لمتحف تراثي للمحافظة على تراثنا الجميل ونقله إلى الأجيال القادمة".

وأوضح أن المتحف عبارة عن عدة أركان ذات خلفيات جذابة لتكون مثل الجلسات الشعبية وأماكن للطبخ و الضيافة بالإضافة إلى أدوات الزراعة والصيد والطبخ .