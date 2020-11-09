بالفيديو.. لحظة سقوط حبات البرد على حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عن لحظة سقوط حبات البرد على دليهان غرب منطقة حائل. كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عن لحظة سقوط حبات البرد على دليهان غرب منطقة حائل. وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة ‏والغبار تؤدي ‏إلى ‏تدن في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى السابعة ‏مساءً.‏

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