شكرا لمتابعة خبر عن خطوات استخراج تأشيرة خروج نهائي للعامل بعد وفاة كفيله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حددت المديرية العامة للجوازات الخطوات الواجب على العامل أن يفعلها حتى يتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي في حال وفاة كفيله. حددت المديرية العامة للجوازات الخطوات الواجب على العامل أن يفعلها حتى يتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي في حال وفاة كفيله. وذكرت أنه يجب مراجعة العامل مع أحد الورثة للشؤون القانونية لمنحه تأشيرة خروج نهائي بناءً على طلب العامل وأحد الورثة.

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