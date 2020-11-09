شكرا لمتابعة خبر عن إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الأول بجامعة الإمام عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الاثنين، على إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات ‏الانتساب المطور عن بعد.‏

وقالت الجامعة، أنه نتيجة للظروف الاستثنائية ‏التي يعيشها العالم خلال فترة جائحة كورونا وحرصًا منها على ‏سلامة الطلاب والطالبات قررت اجراء الاختبارات النهائية عن ‏بعد "إلكترونيًا".‏

وأوضحت عمادة التعليم الإلكتروني، أنها حرصت على تعزيز تقييم ‏طلابها وطالباتها بما يضمن تجويد العملية التقويمية ‏وموضوعيتها وعدالتها، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ‏آلية الاختبارات قريباً.