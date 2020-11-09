شكرا لمتابعة خبر عن إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول بجامعة الإمام عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الاثنين، على إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات الانتساب المطور عن بعد.
وقالت الجامعة، أنه نتيجة للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم خلال فترة جائحة كورونا وحرصًا منها على سلامة الطلاب والطالبات قررت اجراء الاختبارات النهائية عن بعد "إلكترونيًا".
وأوضحت عمادة التعليم الإلكتروني، أنها حرصت على تعزيز تقييم طلابها وطالباتها بما يضمن تجويد العملية التقويمية وموضوعيتها وعدالتها، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل آلية الاختبارات قريباً.
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