اعتراض طائرة مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها المليشيات نحو المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم، الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي نحو المملكة.

وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.