شكرا لمتابعة خبر عن 25عاما بلا خدمات.. استمرار معاناة سكان مخطط جوهرة العروس بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تحولت أحلام ملاك الأراضي مخطط جوهرة العروس بجدة إلى سراب، فبعد مرور 25 عاما مازال المخطط يفتقر الكهرباء والإنارة والكثير من خدمات البنية التحتية

أكد ملاك الأراضي المخطط أنهم يعانون من الإهمال التام في إيصال أي خدمة من الخدمات الأساسية التي تجعلهم يستكملون منازلهم ويمكثون فيها.

وأضافوا أن هذا المخطط معتمد منذ أكثر من 25 سنة؛ و قاموا بمخاطبة الأمانة والكهرباء مرات عديدة واتبعوا كل الطرق النظامية لكن دون جدوى.

وناشد المواطنون المسؤولين في كافة المواقع المعنية بهذا الأمر، أن ينظروا إلى وضع الملاك في هذا المخطط، وأن يحثوا الجهات المسؤولة لإيصال الخدمات من كهرباء وسفلتة الطرق، والإنارة، وغيرها، فهذا الأمل المنشود في القائمين كفيل برفع المعاناة.