شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المطلق» يوضح حكم مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الاثنين، حكم مرور الطفل غير المميز بين يدي المصلي.

وأوضح الشيخ عبدالله المطلق، خلال مشاركة في برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، إن مرور الطفل غير المميز لا يقطع الصلاة، كما أن مرور أي شخص بين يدي المصلي لا يؤثر على صلاته.

وقال "المطلق" أن المذهب الحنبلي يرى أن الكلب الأسود البهيم هو فقط ما يمكن أن يقطع صلاة المرء، لافتًا إلى أنه لا يجوز للمرء المرور بين المصلي وسترته.