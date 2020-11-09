شكرا لمتابعة خبر عن المسند يرسم خريطة توقعاته لطقس اليوم: هطولات متفرقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق.

وقال المسند: "‏اليوم الرابع للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء (محدودة) من مناطق ‎المدينة ‎حائل ‎الحدود الشمالية ‎مكة وشمالي ‎القصيم بالإضافة على أجزاء من جبال السروات في ‎عسير ‎الباحة، ومتوقع أن تكون ذروتها على منطقة ‎حائل" .

‏وأضاف أن الرياح تكون غربية مترنحة ونشطة وقد تثير بعض الغبار في القطاعين الغربي والأوسط، مضيفا أن حصة الليل تبلغ حوالي 13:03 ساعة بينما حصة النهار حوالي 10:57 ساعة.