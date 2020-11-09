القبض على شخصين أتلفا وسرقا أجزاء من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة والجموم

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، القبض على شخصين تورّطا في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على «مواطنين في العقد الثالث من العمر»، وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.