اليوم ذروة الحالة الثانية.. «الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار الـ36 ساعة القادمة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حدوث تقلبات جوية على مناطق عدة، تشمل هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.. السحب الرعدية صباح اليوم الاثنين 1442/3/23هـ على أجزاء من مناطق شمال المدينة وجنوب تبوك أجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية».

وأضاف، أن اليوم الاثنين هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ، مع فرصة سيول.

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وأوضح، أن توقعات الأمطار خلال 36 ساعة قادمة، متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد واحتمال تشكل سحب من النوع العملاق، من اليوم الاثنين 3/23هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية والعراق والأمارات وعمان.

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