«الأرصاد»: أمطار رعدية على حائل تستمر حتى السابعة مساء اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، ‏هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة ‏والغبار، تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل.

وأوضحت «الأرصاد»، أن الحالة الجوية ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الحالة تستمر حتى السابعة ‏مساءً.‏

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