«الأرصاد»: أمطار رعدية على حائل تستمر حتى السابعة مساء اليوم

تسبقها رياح مثيرة للأتربة والغبار..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل.
وأوضحت «الأرصاد»، أن الحالة الجوية تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.
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