الكهرباء تعتذر لمواطن وتؤكد: ذوو الحاجات الماسة لهم أولوية قصوى

عقب تداول فيديو عن حالته المرضية..
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن ذوي الحاجات الماسة الذين تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء، لهم أولوية قصوى.
وجاء ذلك تعليقًا من الكهرباء على فيديو متداول لمواطن لديه حالة مرضية؛ حيث أفادت الشركة بتواصلها معه وإيضاح الحالة.
واعتذرت الكهرباء للمواطن عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث قالت: تعتذر الشركة للمشترك، وتؤكد أن ذوي الحاجات الماسة الذين تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء، لهم أولوية قصوى، ونحث ذويهم للتسجيل في #اطمئن، لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة.
وأوضحت أن التسجيل في الخدمة يكون عبر زيارة الرابط التالي:
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