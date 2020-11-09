«الأرصاد» تنبه: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جدة ورابغ

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، من سحب رعدية ممطرة، على محافظتي جدة ورابغ.

كما توقّعت أن تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة الجوية محافظتي جدة، ورابغ، وتمتد إلى محافظة خليص والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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