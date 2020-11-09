بالفيديو.. تفاصيل إحراق سيارة مواطن عمدًا بالعارضة والجاني لا يزال هاربًا

تكثف الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة العارضة جهودها في البحث عن جانٍ لم تتحدد هويته قام بإحراق سيارة مواطن بطريقة متعمدة وإلحاق أضرار جسيمة بها دون معرفة الأسباب والدوافع واستعانة جهات التحقيق بالشرطة لمقطع فيديو رصدت فيه كاميرات التصوير لأحد المساكن المجاورة لموقع الحادث مشاهد الجريمة وتفاصيل حدوثها، ويتحرى رجال الأمن عن الجاني للتعرف على بياناته والتي ستقود للوصول إليه والقبض عليه والتحقيق معه حول هذه الجريمة وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وذكرت مصادر لـ«عاجل» أن شرطة محافظة العارضة تلقت بلاغًا من مواطن أول من أمس يؤكد فيه تعرض سيارته من نوع شاص إلى تلفيات كبيرة نتيجة اشتعال النيران بها في ظروف غامضة؛ حيث فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا موسعًا بالحادث وأخذت إفادة صاحب السيارة المتضرر وتم الاستعانة بكاميرات منزلية مجاورة لمكان الحادث والتي من خلالها اتضحت بأن الواقعة تمت بشكل متعمد من شخص لم تظهر ملامح وجهه في الفيديو بسبب وضعه اللثام من الغترة التي يلبسها وأخفى بها جزءًا كبيرًا من وجهه.

وأضافت المصادر إلى أن حادثة إحراق السيارة وقعت أحداثها في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالروان في محافظة العارضة شرق منطقة جازان.

كما حصلت «عاجل» على نسخة من الفيديو المثير لواقعة إحراق سيارة مواطن والذي ساهم في كشف الحقيقة حينما تسلل شخص في ساعة متأخرة من الليل مستغلًا هدوء الحي السكني واستقرار الأسر داخل منازلهم ليقترب من السيارة وقيامه بسكب مادة البنزين وإشعال النيران بها عمدًا ليخطو بعدها هاربًا من الموقع.