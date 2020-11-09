استئصال ورم بالدماغ لعشريني وهو بكامل وعيه في عملية نادرة بمكة

استأصل فريق طبي متكامل من التجمع الصحي بمكة المكرمة بمدينة الملك عبدالله الطبية ممثلًا بمركز الجراحات العصبية ورمًا بالدماغ لمريض في العقد الثاني من العمر وهو في كامل وعيه تحت التخدير الموضعي من الجنسية الباكستانية، فقد تم التعامل مع المريض في اختبارات النطق والكلام أثناء العملية بلغته الأم لتوفير أقصى معايير السلامة اللازمة.

وأوضح الفريق الطبي أن المدينة استقبلت المريض والذي كان يعاني من صداع مزمن أثبتت معه أشعة الرنين المغناطيسي والفحوصات اللازمة وجود ورم في الفص الأيسر من الدماغ تم أخذ عيّنة منه في مستشفى آخر. ونظراً لوقوع الورم في منطقة حساسة للنطق والحركة وتقرر على إثره إجراء الجراحة وإزالة الورم تحت التخدير الموضعي والمريض بكامل وعيه بإشراف استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمد غازي عبده ومن التخدير الدكتور محمد سيد الأهل وبمراقبة عصبية من استشاري الفسيولوجيا العصبية الدكتور أسامة شمس.

وقام الفريق الطبي بتدريب أحد أعضائه من جراحي المخ والأعصاب من الجنسية الباكستانية للقيام بجزء اختبارات النطق والتخاطب؛ حيث قام الدكتور فهيم نواز بدور مخاطبة المريض بلغته الأم للتأكد من سلامة وظائف التخاطب والكلام وضمان سلامتها أثناء الإجراء الجراحي وتحت إشراف أخصائية النطق والتخاطب.

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وتكللت ولله الحمد العملية بالنجاح التام والتي استغرقت ٦ ساعات، وأثبت الفحص الإكلينيكي أثناء وبعد الإجراء الجراحي تمتع المريض بكامل قدرته اللغوية والحركية بفضل الله.

وتعتبر هذه التقنية الجراحية من التقنيات التي تستخدم في بعض الحالات الاستثنائية والتي تتطلب تفاعلًا مع المريض والحاجة لإخضاعه لاختبارات متنوعة تحدد القدرة اللغوية من حديث و قراءة، وأيضًا القدرات الحركية أثناء القيام باستئصال الورم الموجود في مناطق وظيفية في الدماغ لضمان عدم تضرر الوظائف التى يعتبر الدماغ مسؤولا عنها خلال التدخل الجراحي.

ويتطلب هذا النوع من العمليات وجود فريق تخدير متخصص في مثل هذا النوع من العمليات وتكامل تخصصات أخرى مشاركه.

يُذكر أن هذه العملية تعتبر الحالة السابعة التي يُجرى فيها استئصال ورم بالمخ تحت التخدير الموضعي وإجراء مثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.