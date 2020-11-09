أكثر من 46 ألف مستفيد بخِدْمات «تأكد» لفحص أعراض كورونا بالطائف

قدّم مركز «تأكد» في الطائف خِدْماته لـعدد 46400 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل في المركز وحتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة، مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

كما أن مراكز «تأكد» توجد حاليًّا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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