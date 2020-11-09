بالصور.. وزير الزراعة يُدشن موقع الأمن الغذائي الإلكتروني

على حساب المؤسسة العامة للحبوب..

دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، اليوم الاثنين، موقع الأمن الغذائي الإلكتروني على موقع المؤسسة العامة للحبوب. ويحوي موقع الأمن الغذائي الإلكتروني أبرز جهود المملكة في الأمن الغذائي. Advertisements واعتمدت المملكة استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي بقرار مجلس الوزراء رقم 439 بتاريخ 15 / 8/ 1439 هـ، ومن هذا المنطلق تمت صياغة رؤية جديدة للأمن الغذائي تتيح سد الاحتياجات من السلع الغذائية في الحالة المستقرة وفي حالة الطوارئ. اقرأ أيضًا: «مدن» ترفع نسبة أعداد المصانع الغذائية 200% والطبية 150%

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