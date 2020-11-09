حادث انقلاب بالطائف يسفر عن 5 إصابات.. وتعرُّض حالتين لتوُّقف القلب والتنفس

صباح اليوم..
باشرت الفرق الإسعافية صباح اليوم الاثنين، حادث انقلاب مركبة تقل عددًا من الاشخاص وذلك على طريق الشفا بالطائف.
وتفصيلًا أوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ صباحاً وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فرق إسعافية وفرقة عناية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.
وأضاف، أنه عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع خمس إصابات، اثنتان منها تعرضت لحالة توقف القلب والتنفس، فضلًا عن حالة أخرى بليغة، وحالتان بسيطة.
وعلى الفور تم التنسيق لنقل أربع حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث انقلاب بالطائف يسفر عن 5 إصابات.. وتعرُّض حالتين لتوُّقف القلب والتنفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.