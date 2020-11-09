حادث انقلاب بالطائف يسفر عن 5 إصابات.. وتعرُّض حالتين لتوُّقف القلب والتنفس

باشرت الفرق الإسعافية صباح اليوم الاثنين، حادث انقلاب مركبة تقل عددًا من الاشخاص وذلك على طريق الشفا بالطائف.

وتفصيلًا أوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ صباحاً وبدورها قامت بتوجيه ثلاث فرق إسعافية وفرقة عناية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وأضاف، أنه عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع خمس إصابات، اثنتان منها تعرضت لحالة توقف القلب والتنفس، فضلًا عن حالة أخرى بليغة، وحالتان بسيطة.

وعلى الفور تم التنسيق لنقل أربع حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.