أمطار رعدية على بعض محافظات مكة.. والدفاع المدني يطالب بالحيطة والحذر

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً..
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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