

أبوظبي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1146 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138,959 حالة.

// انتهى //

13:37ت م

0081



أبوظبي 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 143,289 حالة.وأعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة .كما أعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138,959 حالة.// انتهى //13:37ت م0081

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.