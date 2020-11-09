

بريدة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

تشارك جامعة القصيم مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، في تفعيل حملة "أرض القصيم خضراء"، وذلك من خلال زراعة ونشر وتكثيف التشجير، حيث تستهدف زراعة نحو 1000 شتلة متنوعة، في مواقع مختلفة كالمدارس والمساجد وعدد من الحدائق في جميع محافظات منطقة القصيم، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وتمتد فعاليات المرحلة السادسة من هذه الحملة على مدى 30 يوماً، وذلك كمشاركة فاعلة نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 المتعلقة بحماية البيئة، ودعم التشجير، والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، وتقليل التلوث، ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن، وزيادة الرقعة الخضراء، ورفع جودة الحياة لأفراد.

// انتهى //

13:36ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة القصيم تشارك بحملة "أرض القصيم خضراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.