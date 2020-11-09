

تبوك 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة تيماء، شملت ضواحي ومراكز الكتيب، ومديسيس، وأبيط، والحزم، والجهراء، والجديد، وعردة، وجريش والعسافية، صاحبها زخات من البرد على بعض المراكز.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:21ت م

0072





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على محافظة تيماء ومراكزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.