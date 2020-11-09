السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم // للصحف //



الرياض 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عملياتٍ شرائية بها ، وذلك بعدة احياء متفرقة في وسط مدينة الرياض، حيث قدرت قيمة المسروقات بخمسين ألف ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

13:17ت م

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