السعودية اليوم / أمطار على محافظة رفحاء



رفحاء 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار رعدية متوسطة على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ،ولازلت مستمرة ،شملت المحافظة وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها ،ارتوت على اثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:08ت م

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