السعودية اليوم / ليبيا تسجل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 923 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 69.040 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 944 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 40.780 حالة .

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13:03ت م

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طرابلس 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 923 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 15 وفاة .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 69.040 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 944 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 40.780 حالة .// انتهى //13:03ت م0066

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