

الباحة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

وقف المدير العام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني اليوم, على بعض المشروعات التعليمية المنفذة بالمنطقة، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الزمنية التي وضعتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للوقوف على المشروعات القائمة والمتعثرة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بها وإنهائها من قبل المقاولين المسندة إليهم أو بسحبها، وفقاً للنظام وإعادة طرحها من جديد.

واطلع الدكتور الزهراني على سير العمل بالمشروعات التعليمية والوقوف على نسبة الإنجاز، ومواجهة العوائق التي قد تعترض سير العمل لإيجاد الحلول الفورية، ومناقشة آلية استلام المشروعات التي أٌنجزت وجودة تنفيذها وفقاً للمواصفات المحددة.

وأكد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات من خلال إعداد خطة عمل مجدولة للقيام بالزيارات الدائمة من قبل الجهات المعنية لرصد نسبة المنجز والرفع بتقارير دائمة للإدارة، مؤكداً على ضرورة التزام المقاولين بأهمية بتنفيذ المشروعات بوقتها المحدد من خلال تكثيف العمل الميداني ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الإدارة والمقاولين حيال تنفيذ المشروعات والعمل على معالجة المعوقات أولا بأول.

// انتهى //

13:02ت م

0064





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم الباحة يقف ميدانيًا على تنفيذ بعض المشروعات التعليمية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.