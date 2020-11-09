السعودية اليوم / تقنية نجران تطلق برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” عن بُعد



نجران 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت الكلية التقنية بنجران اليوم، بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة، برنامج “التثقيف التعليمي والمهني”، الموجه لطلاب المرحلة الثانوية بمدرستي ثانوية الغزالي واليرموك عن بُعد ، وذلك عبر منصة “المشهد التعليمية والثقافية”.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية، علي بن عبد الله آل عتيق، أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك توجيه الطلاب للتخصصات والأقسام التدريبية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وبين آل عتيق أن البرنامج يتضمن التعريف بما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية التقنية بنجران من أنشطة وتخصصات تقنية ومهنية، وكيفية الانخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني، إضافة إلى التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي والميكانيكا والمحركات والمركبات والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق، مشيراً إلى أن البرنامج سيستمر ثلاثة أسابيع من خلال إقامة سلسلة من المحاضرات التعريفية والتثقيفية والإرشادية لعدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة خلال الفترة من الساعة ٧ إلى ٨ مساءً عبر المنصة.

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13:01ت م

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