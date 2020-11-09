

جدة 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

أدانت الأمانة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي في منطقة الرضوان في العاصمة بغداد.

وأكدت المنظمة تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب مهما كانت الظروف والدوافع.

وقدّمت المنظمة التعازي والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

// انتهى //

12:56ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في رضوانية بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.