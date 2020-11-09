السعودية اليوم / أكثر من 18000 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف



الجوف 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

قدّمت مراكز (تأكد) في الجوف خدماتها لـعدد 18200 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يذكر أن مراكز (تأكد) خصصتها (الصحة) لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر التفشي.

// انتهى //

12:48ت م

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الجوف 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسقدّمت مراكز (تأكد) في الجوف خدماتها لـعدد 18200 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.يذكر أن مراكز (تأكد) خصصتها (الصحة) لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا )، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق (صحتي).وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر التفشي.// انتهى //12:48ت م0058

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