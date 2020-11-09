السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا 1372 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 737 ألفً إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و 809 حالة وفاة.

// انتهى //

12:42ت م

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كيب تاون 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 737 ألفً إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و 809 حالة وفاة.// انتهى //12:42ت م0056

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