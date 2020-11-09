السعودية | الإطاحة بشخصين تورطا في إتلاف أجهزة رصد آلي بالعاصمة المقدسة والجموم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:58 مساءً, 9 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ( مواطنين في العقد الثالث من العمر )، وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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