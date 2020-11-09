شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في رضوانية بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الأمانة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي في منطقة الرضوان في العاصمة بغداد.

وأكدت المنظمة تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب مهما كانت الظروف والدوافع.

وقدّمت المنظمة التعازي والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.