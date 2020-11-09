شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة خلال "أكتوبر" والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يزيد على 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة، وذلك بعد أن نفذت عدداً من الجولات التفتيشية على محلات بيع المياه والمرطبات شملت أكثر من 1200 منشأة موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المضبوطة هي عدم كتابة التركيب التحليلي للمياه، وعدم بيان مصدر المياه في البطاقة الغذائية، وتضمين ادعاءات تغذوية وصحية بالإضافة لعددٍ من المخالفات المتعلقة بتسجيل المنتجات، وذكر اسم المصنع وتاريخ الإنتاج، وتسرب في العبوات.

وأكدت الهيئة على أن عمليات التفتيش تأتي للتحقق من التزام المنشأة بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية لمياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية، حيث قام مفتشو الهيئة بضبط المنتجات التي تحتوي على صور أو ادعاءات صحية تعطي انطباعاً خاطئاً عن المنتج، بالإضافة لما يتعلق باشتراطات النقل والتخزين.