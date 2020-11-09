الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الأدلة الوثائقية المترجمة

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات نشر عدد من الأدلة الوثائقية المترجمة ضمن جهود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في نشر الوعي الوثائقي بين منسوبي الأجهزة الحكومية، قام المركز بترجمة ونشر عدد من الأدلة والمعايير الصادرة من المجلس الدولي للأرشيف وغيره من الجهات المرجعية في مجال الوثائق للأرشيف وذلك عبر الرابط (اضغط هنا).

وتغطي هذه الأدلة عدداً من الموضوعات الهامة مثل : إدارة السجلات و إدارة الاستمرارية الرقمية، بالإضافة إلى دليل للتعاون بين الأرشيف وقطاع التعليم وغيرها من الأدلة التي ستساهم في رفع الوعي الوثائقي بالإضافة إلى إثراء المحتوى العربي في مجال الأرشيف.

الجدير بالذكر، أن المركز يتمتع بعضوية المجلس الدولي للأرشيف بالإضافة إلى جهوده الدائمة لمد جسور التعاون مع عدد من الأرشيفات حول العالم لتناقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الوثائق والأرشيف.

