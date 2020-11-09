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الإسكان تُعلن إصدار رسوم الأراضي البيضاء لمدينة مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الاثنين، إصدار رسوم الأراضي البيضاء في دورتها الرابعة لمدينة مكة المكرمة لعام 1443/1442 هـ.
ودعت الوزارة، المكلفين إلى المبادرة إلى سداد الرسوم أو تطوير أراضيهم خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
وأكدت أن عدم سداد قيمة الرسم خلال سنة من تاريخ إصدار القرار يترتب عليه مخالفة قد تصل إلى 100 % من قيمة الرسوم.
يذكر أن الإسكان بدأت العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء في 8 يونيو 2016، وتم تطبيقه في كل من مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.
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