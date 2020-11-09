2020-11-09

جامعة الإمام تعلن إجراء اختبارات الفصل الأول لطلبة ‏الانتساب عن بعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن إجراء ‏الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات ‏الانتساب المطور عن بعد.‏

وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه نتيجة للظروف الاستثنائية ‏التي يعيشها العالم خلال فترة جائحة كورونا وحرصًا منها على ‏سلامة الطلاب والطالبات قررت إجراء الاختبارات النهائية عن ‏بعد (إلكترونيًا).‏

وأكدت عمادة التعليم الإلكتروني أنها حرصت على تعزيز تقييم ‏طلابها وطالباتها بما يضمن تجويد العملية التقويمية ‏وموضوعيتها وعدالتها، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ‏آلية الاختبارات قريباً.‏

