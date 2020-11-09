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جامعة الإمام تعلن إجراء اختبارات الفصل الأول لطلبة الانتساب عن بعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة وطالبات الانتساب المطور عن بعد.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه نتيجة للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم خلال فترة جائحة كورونا وحرصًا منها على سلامة الطلاب والطالبات قررت إجراء الاختبارات النهائية عن بعد (إلكترونيًا).
وأكدت عمادة التعليم الإلكتروني أنها حرصت على تعزيز تقييم طلابها وطالباتها بما يضمن تجويد العملية التقويمية وموضوعيتها وعدالتها، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل آلية الاختبارات قريباً.
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