ترامب يتوعد مجدداً باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً باللجوء إلى القضاء لإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية ، متهماً الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.

وتساءل ترامب ـ في تغريدة له عبر “تويتر”، اليوم الاثنين “منذ متى تقرر وسائل الإعلام غير المنصفة من سيكون الرئيس المقبل”، مصراً على أنه الفائز بالرئاسة.. وأضاف أنه تعلم الكثير خلال الأسبوعين الماضيين.

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وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب قد قالت في وقت سابق ـ في تغريدة على موقع تويتر ـ إن “الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة”، مؤكدة ضرورة احتساب كل صوت قانوني.

يذكر أن آخر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية بينها وكالة أسوشييتيد برس للأنباء السبت، أظهرت أن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت كل من “سي إن إن” و”إن بي سي نيوز” و”سي بي إس نيوز” أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالح بايدن، بعدما جمع 273 من أصوات كبار الناخبين إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.

ولم يتأخر ترامب في الرد، حيث قال في بيان إن الانتخابات “لم تحسم بعد”، وإن حملته سترفع دعوى الاثنين. تابعوا معنا آخر مستجدات هذه الانتخابات المثيرة.

كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتاً للمجمع الانتخابي.

