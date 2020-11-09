الصين تحتفل بفوز جو بايدن وسط آمال في توثيق العلاقات

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

بينما ظل الرئيس شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين صامتين بشكل واضح بشأن فوز جو بايدن الرئاسي على دونالد ترامب، احتفل المواطنون الصينيون وأعربوا عن تفاؤل حذر بشأن بتحسين العلاقات بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب صحيفة الغارديان، كان خطاب بايدن بعد إعلان فوزه من بين أكثر الموضوعات مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية حيث تمت مشاهدة هاشتاغ #بايدن_الرئيس أكثر من مليار مرة على موقع Weibo الصيني.

وقال أحد المستخدمين: هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الرئيس، وقال آخر: لقد شاهدت خطابه كله وكان ممتازًا، وأكد آخرون على أن خطابه كان مثاليًا من حيث تأكيده على ضرورة هزيمة فيروس كوفيد-19.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية تقارير حول قصة حياة بايدن الشخصية بما في ذلك وفاة زوجته الأولى وابنته وابنه، ولاحظ العديد طريقه من كونه أصغر سناتور أمريكي إلى أكبر رئيس سناً، ووصفوه بـ المثابر جدًا بسبب مسيرته المهنية الطويلة في منصب عام ومحاولاته المتعددة للترشح للرئاسة.

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كما قوبلت زيارة بايدن لقبر ابنه الراحل بعد إعلان فوزه بالانتخابات بالتعاطف الشديد والتأثر، واقتبس البعض سطرًا من قصيدة سلالة سونغ، من منظور أب يندب على فقدان وطنه أمام الغزاة قائلًا: في اليوم الذي تستعيد فيه القوات السيطرة على الأراضي الشمالية وتحررها، لا تنس أن تخبرني عند قبري بالبشارة.

وكان قد أثار القليل من الرؤساء ردود فعل قوية في الصين مثل ترامب الذي قوبل انتصاره في عام 2016 بمرحلة شهر عسل قصيرة حيث رأى الناس فيه رجل أعمال براغماتي ينحي الأيديولوجية جانبًا، ولكن في ظل إدارته وصلت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، واتسمت بالنقد والمنافسة عبر العديد من القضايا من حقوق الإنسان إلى التكنولوجيا والتجارة.

ويتوقع المحللون السياسيون الصينيون أن جو بايدن سيتبنى نهجًا متعدد الأطراف في التعامل مع الصين، وأن الدولتين ستشاركان في العديد من أشكال الحوار والمناقشات التي ستعمل على استقرار الوضع.

ومع ذلك، فمن المهم الالتفات إلى أن جو بايدن خلال الحملة الانتخابية قال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة مع الصين، وفي المناظرة الرئاسية الأخيرة، وصف بايدن الزعيم الصيني شي جين بينغ بأنه سفاح كما وصفت حملته تصرفات الحكومة الصينية في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.

وقال رئيس تحرير جلوبال تايمز، هو شيجين، في مقطع فيديو، إن الصين لم تهنئ جو بايدن على الانتخابات من أجل الحفاظ على مسافة بعيدة عن العرق والسياسة الأمريكية، وكتب على موقع Weibo: ستكون هذه أكثر فترة انتقالية مضطربة وغير مؤكدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون الصين مستعدة.



