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فهد الطبية تحذر من خطورة التناول العشوائي للمسكنات
يسبب تلف الكبد والقرحة ونزف المعدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت مدينة الملك فهد الطبية، من تناول مسكنات الألم بشكل عشوائي، مبينة أن الإفراط في تناولها يسبب تلف الكبد والقرحة ونزف المعدة، إضافة إلى مشاكل في الكلى والدورة الدموية.
وأوضحت مدينة الملك فهد، عبر حسابها في “تويتر”، أن استخدام أكثر من مسكن يحتوي على نفس المكون الأساسي مثل (دواء السعال أو الحرارة) في نفس الوقت، قد يسبب مضاعفة الجرعة دون الشعور بذلك.
وأوصت مدينة الملك فهد الطبية باستشارة الطبيب أو الصيدلي عند شراء المسكنات وقراءة النشرة المرفقة للدواء.
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