- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تنبيه من أمطار رعدية على الباحة حتى الـ8 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تنبيه من أمطار رعدية على الباحة حتى الـ8 مساء
متابعات الخليج 365 - الباحة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والمخواة, وبلجرشي, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا قدر الله -.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، الشرقية).
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من أمطار رعدية على الباحة حتى الـ8 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.