2020-11-09

تنبيه من أمطار رعدية على الباحة حتى الـ8 مساء

متابعات الخليج 365 - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية.

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ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والمخواة, وبلجرشي, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا قدر الله -.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، الشرقية).

