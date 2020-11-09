عاجل | الأمن السيبراني يحذر: مخترقون يستغلون مواضيع متداولة لنشر الروابط الخبيثة

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيره من مخترقين يقومون باستغلال المواضيع الشائعة والمتداولة لنشر الروابط الخبيثة.

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ونصح الأمن السيبراني بعدم تحميل المرفقات في البريد الإلكتروني قبل فحصها، وتحديث متصفح الإنترنت بشكل دوري لسد الثغرات التي يستغلها المهاجمون.

وأشار إلى ضرورة الاطلاع على أساليب الخداع التي يسلكها المتصيدون لسرقة البيانات ، وتثبيت شريط أدوات مكافحة التصيد في متصفح الانترنت ، كما يجب ضبط إعدادات الخصوصية لجميع الحسابات .

وأكد على استخدام برامج الحماية وجدران الحماية الأصلية وتحديثها باستمرار وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل دوري ، والحذر من النوافذ المنبثقة في المتصفحات .

