ساعات تفصلنا عن صرف الدفعة الـ 36 من دعم حساب المواطن

2020-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المواطنون إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365، وهي الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر الجاري، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة من البرنامج، في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء المقبل 10 نوفمبر.

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وبحسب النظام المتبع في إيداع الدعم سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر أي بعد 3 أيام.

وعادة ما يتم إيداع الدعم، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة، ويتم تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ35:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365 :

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

