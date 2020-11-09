- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / حمدان بن فهاد بن جذبان آل مخلص اليامي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1036836912)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1 / 11 / 1440هـ وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ، وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، وتاريخ 6 / 5 / 1441هـ، وتاريخ 23 / 6 / 1441هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 1442هـ، الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.
وقالت المحكمة إنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.المحكمة الجزائية المتخصصة
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 12:29 PM
قالت: الجهة المختصة بالمحكمة لم تتمكن من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / حمدان بن فهاد بن جذبان آل مخلص اليامي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1036836912)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1 / 11 / 1440هـ وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ، وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، وتاريخ 6 / 5 / 1441هـ، وتاريخ 23 / 6 / 1441هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 1442هـ، الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.
وقالت المحكمة إنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
، "الجزائية" تحدّد موعداً بديلاً لنظر دعوى أحد المتهمين: هذا ما سيحدث إذا لم يحضر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجزائية" تحدّد موعداً بديلاً لنظر دعوى أحد المتهمين: هذا ما سيحدث إذا لم يحضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.